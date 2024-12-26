مصدر أمني ينفي صحة ادعاءات حريق في كفر الشيخ ويكشف سر اشتعال النيران

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتهم فيه أحد الأشخاص شخصًا آخر بإضرام النيران في سيارته، وتواطؤ الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ مع الجاني وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد المصدر أن الحقيقة تتمثل في نشوب حريق بتاريخ 16 من الشهر الجاري في أحد الأكشاك في دائرة مركز شرطة بيلا، حيث كانت تتواجد فيه سيارة الشخص الظاهر في الفيديو، بالإضافة إلى مركبة "توك توك" تخص شقيقه.

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماده ومنع امتداده. وبسؤال مالكي المركبتين، اتهموا شقيقتهم (ربة منزل، مقيمة في دائرة المركز) بإضرام النيران بسبب خلافات بينهما تتعلق بالميراث.

وأشار المصدر إلى أن المشكو في حقها نفت التهمة، مؤكدة أن اتهامها ناتج عن الخلافات العائلية. وبسؤال زوجة المتهم، أكدت أنها شاهدت شقيق زوجها وهو يقوم بسحب البنزين من مركبة "التوك توك" الخاصة به ويضرم النيران في المركبتين قبل أن يلوذ بالهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وعُرضت القضية على النيابة العامة التي تتابع التحقيقات، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام بنشر الادعاء الكاذب.