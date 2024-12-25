ضبط تاجر مخدرات غسل أمواله بـ60 مليون جنيه في القاهرة

كتب-علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال بإضفاء صبغة شرعية عليها، حيث استثمر العائدات غير المشروعة في شراء عقارات وسيارات.

وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم ضبطها بنحو 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات.