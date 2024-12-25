"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 51 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن حملات أمنية مكثفة في محافظات دمياط وأسوان وأسيوط، استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة، بالإضافة إلى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فضلًا عن ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن أسيوط:

تم ضبط 14 قضية إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 5.450 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 4.100 كيلو جرام من مخدر الشابو، 3.600 كيلو جرام من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الأفيون، وعدد من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 40 قطعة سلاح ناري غير مرخص، من بينها 7 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، 19 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. تم أيضًا تنفيذ 411 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان:

وضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7.700 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 2 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو. كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخص، بينها بندقية آلية، بندقية خرطوش، مسدس، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. تم أيضًا تنفيذ 812 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.250 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 10 كيلو جرام من مخدر البانجو، 13 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص، بينها بندقية خرطوش و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات. تم ضبط 7 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في إطار جهود مكافحة الجريمة.