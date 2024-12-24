بعد واقعة التحرش داخل الميكروباص.. المجني عليه تفجر مفأجاة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل سائق متهم بالتحرش بفتاه بمدينة الشروق، وذلك بعد تنازل الفتاة عن المحضر.

وأكدت المجني عليها، لجهات التحقيق بأن أبناء المتهم توسلوا إليها للتنازل عن المحضر، كما طالبت بتوقيع المتهم على تعهد بترك مدينة الشروق نهائيًا وعدم الإقامة فيها.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من طالبة بتضررها من سائق وأكدت في بلاغها إقدام سائق السيارة على التحرش بها حال استقلالها معه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، وتباشر النيابة التحقيقات.