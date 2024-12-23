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كنوز الإسكندرية الغارقة.. ماذا وجدت الداخلية بحوزة منقبي قاع البحر؟

12:12 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة تضمنت:

53 تمثالًا بنقوشات مختلفة.

3 رؤوس تماثيل.

12 حربة برؤوس آدمية.

14 كأسًا من البرونز.

41 بلطة تحمل نقوشًا أثرية.

20 قطعة من البرونز.

305 عملات معدنية بنقوش أثرية.

جاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - السياحة والآثار) قيام المتهمين (أحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار، وأقرا بتحصلها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر في خليج أبو قير بالإسكندرية.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أُكدت أثريتها وأنها تعود للعصرين اليوناني والروماني، كما أنها ضمن الآثار الغارقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الآثار والإتجار غير المشروع بها.

كنوز الإسكندرية الغارقة منقبي قاع البحر وزارة الداخلية
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