"السقف وقع عليه".. نهاية مأساوية لمسن في مصر الجديدة

كتب - محمد شعبان:

لقي مسن مصرعه إثر انهيار سقف شقة في منطقة مصر الجديدة شرق العاصمة اليوم الاثنين.

تلقى حكمدار القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بشارع الواسطة.

وقد دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم والجهات المختصة.

تبين بالفحص أن السقف انهار في غرفة بالطابق الثاني على الأول في العقار رقم 39، الذي يتكون من طابقين، مما أسفر عن مصرع "سيد.ج." (60 عامًا).