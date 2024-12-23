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الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وتضبط 6 أطنان دقيق مدعم

10:27 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

دقيق

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 6 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

دقيق شرطة التموين وزارة الداخلية الخبز
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