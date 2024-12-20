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بالصور.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

03:54 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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كتب- علاء عمران:

استهدفت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بعدة محافظات.

وأسفرت الحملة عن ضبط عناصر تلك البؤر، بينما لقي عنصر شديد الخطورة مصرعه بمحافظة أسيوط عقب مبادرته بإطلاق النار على القوات.

وضُبط بحوزة المتهمين كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، تضمنت 360 كيلو جرامًا من الحشيش والشابو والهيروين والأفيون، 20 ألف قرص مخدر.

كما تم ضبط أسلحة نارية متنوعة شملت: 23 بندقية بين آلية وخرطوش، عدد كبير من الطلقات النارية.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 36 مليون جنيه. اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية قوات الشرطة محافظة أسيوط أسلحة نارية
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