ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على طرفي مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور، بعد تداول مقطع فيديو أظهرهم مستخدمين أسلحة بيضاء.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول، عامل بأحد المحال وأصيب بجرح قطعي، وطرف ثانٍ مكون من سائقين أصيبوا بجروح متفرقة، على خلفية خلافات سابقة بسبب توقف الطرف الثاني أمام محل عمل الأول.

وأثناء المشاجرة استخدم الطرفان أسلحة بيضاء، وتم ضبطهم بحوزتهم بعد مواجهة الشرطة لهم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على الأسلحة لضمان سير التحقيقات.