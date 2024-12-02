قصة عروسة هربت في "الصباحية" وطلبت الخلع.. والسبب غريب

كتبت: نور العمروسي:

أقامت هبة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع من زوجها بسبب أسرته.

تروي "هبة. م"، 31 سنة، مصممة أزياء، تفاصيل دعواها؛ تزوجت من "محمد. ع"، 35 سنة، محامي، و كان زواج تقليدي وأثناء الخطبة كانت توجد مواقف تدل على طمعه في، ولكن كنت أتجاهل لأنني متيسرة ماديا بسبب إيرادات عملي، فعندما نخرج لكي نشتري احتياجات الجهاز كان يتحجج أنه نسى "الكريدت كارد"، وحينها اضطررت أنا للدفع، وأيضا عندما عندما نتناول الطعام كان يطلب مني أن أقوم بدفع الفاتورة بلا أي حرج؛ حتى وصل الأمر أنه كان يطلب مني تحويل أموال له عبر المحفظة الإلكترونية.

أضافت هبة : عندما ذهبنا لكي نشتري فستان وبدلة الفرح ودفع ثمنهم، وكانت أول مرة يدفع حساب شئ، إلا أنه جاء قبل الفرح طلب مني فلوسهم، وطلب مني سيارتي لكي ينهي ترتيبات حفل الزفاف، وكانت المفاجأة أنه طلب ثمن البنزين.

بعد انتهاء حفل الزفاف الذي لم يخلو من المناوشات ، أسرتي وأسرة زوجي اصطحبونا لمنزل الزوجية، بعدها رحل أفراد أسرتي ، وظلت أسرة زوجي جالسين معنا لقرب الفجر وأكلوا معانا الطعام الذي أحضره لي عائلتي، ويوم الصباحية فوجئت أنهم حضروا ومعهم حقائب ملابسهم، للإقامة معنا بحجة أن "السباكة" فيها مشاكل في منزلهم، وعندما اعترضت على ذلك تشاجر معي زوجي.

وأضافت قال لي بالنص:" لو مش عاجبك امشي أنتي"، على الرغم من أن الشقة ملكي؛ لكني تركتهم وذهبت إلى أسرتي ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 2177 لسنة 2024 ، ودعوى تبديد قائمة المنقولات تحمل رقم 910 لسنة 2024 ومازالت الدعوتين منظورين حتى الآن.