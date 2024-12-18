من مكانك.. خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري

كتب- أحمد أبو النجا:

لم يعد عليك الذهاب إلى الشهر العقاري لإتمام إجراءات التوكيل العام الرسمي، حيث أطلقت بوابة مصر الرقمية خدمة جديدة تتيح لك استخراج التوكيل إلكترونيًا من منزلك. هذه الخدمة توفر لك الوقت والجهد، كما تسهل عليك الإجراءات عبر خطوات بسيطة يمكنك إتمامها بسهولة من خلال الإنترنت.

ويستعرض مصراوي الخطوات والشروط اللازمة لإنشاء توكيل عبر بوابة مصر الرقمية على النحو التالي:-

- زيارة الموقع:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر الرابط الخاص بها.

- اختيار خدمة التوثيق:

من الصفحة الرئيسية، اختر خدمة "التوثيق" ثم اضغط على "تحرير توكيل عام رسمي".

- البدء في الخدمة:

اضغط على "ابدأ الخدمة"، ثم قم بتسجيل بياناتك الشخصية واضغط على "الموافقة على الشروط والأحكام".

- إدخال بيانات الطرف الثاني:

إذا كان الطرف الثاني محاميًا، اختر مربع "محامي"، ثم أدخل الرقم القومي ورقم المصنع. بعد ذلك، حدد المحافظة والحي والعنوان، ثم اضغط على "إضافة".

-اختيار عنوان الديباجة:

اختر عنوان الديباجة وشكل التوكيل الذي ترغب في استلامه، ثم اضغط على "التالي".

- اختيار مكان استلام التوكيل:

اختر المحافظة والمكتب الأقرب إليك لاستلام التوكيل.

- تحديد موعد استلام التوكيل:

اختر الموعد المناسب لاستلام التوكيل، ثم اضغط على "التالي".

-مراجعة الطلب ودفع الرسوم:

سيتم عرض ملخص الطلب، بما في ذلك تكلفة الخدمة، لمراجعة المبلغ المطلوب. ثم اضغط على "سدد الآن".

- اختيار طريقة الدفع:

اختر طريقة السداد المناسبة لك، حيث تبلغ تكلفة الخدمة 55 جنيهًا. إذا تم الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية، تصبح تكلفة الخدمة 60.70 جنيه.

- استلام كود السداد:

بعد الدفع، ستتلقى كود السداد، الذي يجب حفظه أو طباعته لتقديمه في أقرب منفذ سداد.

شروط وأحكام استخراج التوكيل عبر بوابة مصر الرقمية:-

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين سارية.

- يجب إدخال بيانات الطرف الثاني، خاصة إذا كان محاميًا.

- يجب أن يكون طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى للمحرر.

- يجب إحضار المستندات اللازمة مثل التوكيل أو السجل التجاري أو قرار الوصاية، بالإضافة إلى شهادات الميلاد في حالة وجود صفة.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي للطرف الأول.

- الرقم القومي لجميع أطراف التوكيل.

- أي مستند يثبت الصفة (مثل توكيل أو قرار وصاية).