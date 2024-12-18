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الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

12:11 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ضبط متهمين

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كتب- علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وزارة الداخلية تجار العملة النقد الأجنبي
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