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"تريلا ركبت على ميكروباص".. 13 حالة وفاة ومصابان في حادث مروع بأسيوط

07:26 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم مروع بطريق أسيوط الزراعي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم مروع بطريق أسيوط الزراعي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم مروع بطريق أسيوط الزراعي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم مروع بطريق أسيوط الزراعي
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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بأسيوط ملابسات حادث مروع أودى بحياة 13 شخصًا فيما أصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء.

غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق أسيوط المنيا الزراعي ووجود ضحايا.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة أسمنت بأخرى ميكروباص أمام محطة وقود بمدخل قرية الشيخ عون.

الحادث أسفر عن 13 حالة وفاة ومصابين اثنين نقلا إلى مستشفى القوصية المركزي للعلاج وإيداع الجثامين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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