دفاع عصام صاصا يفجر مفاجأة: لن يخرج الآن

كتب- أحمد عادل:

كشف دفاع مطرب المهرجانات "عصام صاصا" تفاصيل جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من موكله وشقيقه على حكم حبسهما سنة.

وقال دفاع صاصا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن محكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وأوضح دفاع صاصا أن موكله حاليًا يقضي عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر في القضية الصادر فيها حكم ضده بتهمة تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن شقيقه سيتم إطلاق سراحه بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

كانت محكمة مستأنف الجيزة قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من المطرب "عصام صاصا" وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل شكلًا، وفي الموضوع قررت تأييد حكم الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وفي 29 أغسطس الماضي، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم معاقبة مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل بتهمة تزوير توكيل رسمي لمحامٍ، كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين في القضية غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين محمد طه (24 سنة - طالب)، ومحمود الجوهري (30 سنة - طالب)، وطلعت أبو العلا (58 سنة - موظف سابق)، وعصام طه الشهير بـ"عصام صاصا" (24 سنة - مطرب مهرجانات)، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو "التوكيل الرسمي العام للقضايا"، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث ساعدا عصام صاصا وشقيقه بإمدادهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل. وتمكن المتهم الثاني من الحصول على التوكيل، وقام المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، بمهره ببصمته وتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا باستخدام صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به المرفقة بالتوكيل، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قدموا الأوراق للموظف العام للاحتجاج بما دُوّن فيها من توقيعات وبصمات، مع علمهم بتزويرها، وتمكنوا بذلك من إتمام جريمتهم.

كما أضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع محامٍ حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهام السابق، بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع المتهم الأول (شقيق عصام صاصا) على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بتقديم التوكيل المزور لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما ورد فيه من بيانات، مع علمهم بتزويره، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.