إحالة راقصة شهيرة لمحاكمة عاجلة بسبب فيديوهات الساحل

كتب- صابر المحلاوي:

أحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، راقصة شهيرة "بطلة فيديوهات الساحل" الخادشة للحياء إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

وتضمنت مذكرة الإحالة تهمة تعاطي مواد مخدرة، وتم تقديمها إلى محكمة الجنايات. كما قررت النيابة نسخ صورة من القضية، وإحالة المتهمة بها إلى المحكمة الاقتصادية في جرائم التحريض على الفسق والفجور، وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض الراقصة على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينة من دمائها وإجراء تحليل مخدرات لها، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتها أثناء إلقاء القبض عليها في فيلتها بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المواد المخدرة المضبوطة، وقررت إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وبيان ماهيتها وإدراجها في جدول المخدرات من عدمه.

وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.

وقالت التحريات إن الراقصة الشهيرة تعمدت التعري خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي، تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.

وأشارت التحريات إلى أن الراقصة متهمة بالتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز، حيث رصدت أجهزة الوزارة نشاطها واستصدرت إذنًا من النيابة العامة لضبطها وإحضارها، تم القبض عليها في الشيخ زايد.