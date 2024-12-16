متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الظاهر

كتب- علاء عمران

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي "دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الظاهر

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم