الداخلية تضبط 14 مليون جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربات متتالية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث نجحت في ضبط مبلغ مالي يقدر بـ14 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 14 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تشمل إخفاءها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يمثله ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.