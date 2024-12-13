جثة تتدلى من حبل تثير رعب أهالي شبرا الخيمة

كتب - محمد شعبان:

أقدم شخص على التخلص من حياته شنقًا بشبرا الخيمة محافظة القليوبية اليوم الجمعة.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن محاولة انتحار بشارع عبد المقصود.

رجال المباحث انتقلوا إلى محل البلاغ، وعثر على جثة تدلى من حبل مثبت بالسقف نتيجة الانتحار شنقًا بسبب أزمة نفسية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.