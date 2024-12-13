بالصور.. الداخلية تطلق مبادرات إنسانية لدعم المرأة في حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف

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كتب - علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية عددًا من المبادرات الإنسانية بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بهدف تقديم الدعم النفسي والطبي للمواطنات والمساهمة في تعزيز دور الوزارة في خدمة المجتمع.

شملت المبادرات تنظيم زيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات، حيث تم تقديم الدعم للمريضات والمترددات على المستشفيات من خلال هدايا عينية، بالإضافة إلى إيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتقديم العلاج المجاني.

كما نظمت مديريات الأمن احتفالات خاصة بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية للسيدات نزيلات دور رعاية المسنات، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي للوزارة.

تأتي هذه المبادرات لتؤكد التزام وزارة الداخلية بمسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصها على دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.