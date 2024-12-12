العربية تحولت لخردة.. مصرع 3 شباب في حادث مروري بمدينة الصف

كتب- محمد فتحي:

وقع حادث مروري في مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أسفر عن مصرع ٣ شباب في الحال.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة "السير" بقرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف وسقوط ضحايا.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص وقوع حادث مروري حول سيارة لقطعة خردة وأدى إلى مصرع ٣ شباب متأثرين بإصاباتهم.

تم نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.