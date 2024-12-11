ضبط 17 متهمًا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء في حملات أمنية بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة موسعة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في منطقة الدخيلة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 قضية، تورط فيها 17 متهما، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تضمنت مخدر الحشيش وعددا من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح أبيض.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار تلك الحملات بالمنطقة للقضاء على هذه الظواهر الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار.