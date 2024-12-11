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الداخلية: تنفيذ 85 ألف حكم قضائي وضبط 527 قضية مخدرات في 24 ساعة

11:09 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حملات أمنية- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 527 قضية مخدرات، و192 قطعة سلاح ناري بحوزة الخارجين على القانون.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 85,620 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية وفرض القانون.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لاستمرار الحملات المكثفة وتحقيق الأمن في مختلف أنحاء البلاد.

تنفيذ 85 ألف حكم قضائي وزارة الداخلية أعمال البلطجة أسلحة نارية قضايا مخدرات
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