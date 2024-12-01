"جثة و15 مصابا ومعجنة عربيات".. تفاصيل حادث السويس المروع

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث مروع بطريق "الأدبية عتاقة" نطاق محافظة السويس والذي أسفر عن حالة وفاة و15 مصابًا.

تبين بالفحص اصطدام ميني باص تابع لشركة فيوتشر للأسمدة يحمل لوحة معدنية رقم (ط و ج 4892) بآخر تابع لشركة افكو مصر رقم (ط و ج 4629) مع سيارة نقل محملة بأسطوانات الغاز ومقطورة محملة بالرمال ودراجة نارية أمام شركة السويس للصلب.

الحادث أسفر عن حالة وفاة و15 مصابا نقلوا إلى مستشفى جامعة العاشر للعلاج، ودفع مدير إدارة المرور بالمعدات اللازةم لترفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

المصابون هم كل من: غريب رضا 45 سنة، أحمد مسعود 45 سنة، أحمد عبد ربه 28 سنة، محمد رمضان 28 سنة،أحمد صلاح 42 سنة، غريب مبارك 44 سنة، محمد عصام 28 سنة، محمد شعبان أحمد 30 سنة، محمد عادل 28 سنة، مينا ذكي 35 سنة، محمد سعيد 29 سنة، كريم حسن 35 سنة، محمد حسانين 39 سنة، حامد عبد الفتاح 48 سنة وسائق أتوبيس يدعى عبدالله إسماعيل 63 سنة، تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم.