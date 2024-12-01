ضبط 4 شركات سياحة و4 مكاتب بدون ترخيص لقيامها بالنصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية متابعة ورصد الشركات والمكاتب السياحية التي تعمل "بدون ترخيص"، واتخذت الإجراءات اللازمة لضبط تلك الشركات التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام 4 شركات و2 مكتب سياحي "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية مقابل تنظيم رحلات سياحية مختلفة، مع إيهامهم بأنهم يعملون كشركات سياحية مرخصة، وهو ما ثبت "على خلاف الحقيقة". كما تبين أن تلك الشركات والمكاتب تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدير أعمالها من خلال مقرات مستأجرة لفترات مؤقتة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن العثور على مجموعة من المضبوطات، أبرزها صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة، طلبات للحصول على تأشيرات، كروت دعائية لإعلانات الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، كشوف وإستمارات حجوزات بأسماء العملاء، بالإضافة إلى دفاتر إيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص".