عذبها حتى الموت.. مُدمن "طوسون" قتل عمته والسر : جرعة مخدرات

كتب- محمد الصاوي:

هذة المرة لم يتحمل جسد السيدة السبعينية، وصلة التعذيب المُعتادة على يد نجل شقيقها، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها بكدمات وسحجات على يده؛ بعد رفضها إعاطائه 200 جنيه لشراء مواد مخدرة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أهالي بحي روض الفرج، بعثورهم على جثة " ر. م." 68 سنة، تُقيم بمفردها داخل شقة سكنية بشارع طوسون.

انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة المجني عليها آثار ضرب وسحجات متفرقة، وتبين وجود شبهة جنائية وأن الوفاة نتيجة إعتداء.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته أن وراء ارتكاب الواقعة "م. س." نجل شقيق المجني عليها، نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللا ذلك بسبب رفضها منحه أموالا لشراء مواد مخدرة.

وأقر المتهم في اعترافاته أمام أجهزة الأمن، أنه اعتاد أخذ أموالا من المجني عليها مستغلا قيامها بمفردها، مشيرا إلى أنه في حالة رفضها كان يعتدي عليها ضربا، لافتا إلى أنه يوم الواقعة رفضت منحه 200 جنيها، فاعتدى عليها كالعادة فأخذ يضربها حتى فارقت الحياة، فترك جثتها وهرب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.