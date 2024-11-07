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سقوط مثير من مبنى مهجور بالإسماعيلية.. عامل خردة يروي تفاصيل الحادث

01:01 م الخميس 07 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الصفحات على موقع "فيس بوك"، والذي زعم سقوط شخص من داخل مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية.

وأوضح الفحص أن المبنى المذكور كان قد تم استخدامه سابقًا كمقر لأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، وتم تسليمه لمالكيه منذ فترة وهو الآن مهجور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول "عامل خردة"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مصابًا بكسر في ساقه وذراعه إثر ادعائه سقوطه من المبنى المهجور.

وبسؤاله، أفاد العامل بحدوث مشادة كلامية بينه وبين "عامل خردة آخر" بسبب خلافات مالية، ما دفعه إلى التوجه إلى المبنى المهجور والقفز من الطابق الأول خوفًا من تعرضه للاعتداء بالضرب. ونتج عن ذلك إصابته.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسماعيلية عامل خردة مديرية أمن الإسماعيلية
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