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"باب وأسياخ حديد".. قرار جديد بشأن عاطل متهم بسرقة مركز شباب كفر طهرمس

05:17 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة باب ألوميتال وأسياخ حديدية، من مركز شباب كفرطهرمس ببولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، أن تحريات مباحث الجيزة أشارت إلى أن المتهم من أهالي منطقة كفر طهرمس ومنزله خلف مركز الشباب، واستغل خلو المركز من العاملين به وقرر سرقته لبيع المسروقات وإنفاق ثمنها.

أضافت التحقيقات أن المتهم سرق باب ألوميتال وأسياخ حديدية من داخل مركز الشباب، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للوقوف على نشاط المتهم.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسرقة باب ألوميتال وأسياخ حديدية من داخل مركز شباب بولاق الدكرور بكفر طهرمس بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى ك" 40 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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