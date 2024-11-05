تسبب في مصرع وإصابة 15 شخصًا.. حكم قضائي ضد المتسبب في حادث البساتين

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة قتل 4 مواطنين بالخطأ وإصابة 11 آخرين، أثناء قيادته سيارة في البساتين تحت تأثير المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و وايمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة أن المتهم "محمد .ك" تسبب خطأ في وفاة المجني عليهم "حمادة.س"، "ياسمين .ع"، "ياسر .ع"،"مهند. م"، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعد مراعاته للقوانين واللوائح بأن قادة السيارة المتسببه في الحادث الرقيمة ع.ر.م -3767 والمقطورة ع.ه.ق 97736 بسرعة فائقة فاصطدم بالعديد من السيارات وانقلبت علي السيارة الرقيمة ط.ل هـ 9835 وكذا السيارة الرقيمة ا.ق.ج 1521 محدثة وفاة المجني عليهم وكان نتيجة اخلاله اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته كونه سائقا وكونه متعاطيا المخدر.



وأضاف أمر الاحالة أن المتهم تسبب خطأ في اصابة المجني عليهم "ديفيد.ف"، "ابراهيم .ح"، "أحمد .أ"، "بكر.ي"،"محمد .س"،"يحيي.س"،"احمد .ي"،"مبروك.ر"،"عمر .ع"،"احمد.م"،"هشام .ع"،"وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة المتسببه في الحادث بسرعة فائقة واصطدامه بالسيارات الرقيمة و . ا . ط 3675 ، ك .م9746 ، أ.ف.ط 4978 ، ط.ط 2385 فنتج عنه اصابة المجني عليهم والمبينة اصاباتهم بالتقارير الطبية بالاضافة لقيادته السيارة تحت مخدر.