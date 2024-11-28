المؤبد لعصابة "الكيف والرصاص" بأطفيح وغرامة 100 ألف جنيه

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار في الحشيش، والسجن ثلاث سنوات لحيازة أسلحة نارية غير مرخصة "فردي خرطوش"، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.

ترأس المحكمة المستشار مدحت فاروق خاطر، وضمّت الهيئة المستشارين حسين محمود فخري وأسامة الأمير تواضروس، وأمانة سر محمد وجيه الجمل.

أسندت النيابة العامة في القضية رقم 1069 لسنة 2024 جنايات العياط، والمقيدة برقم 314 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين: ممتاز ن.، وجرجس ف.، وسلطان ر.، وحامد ي.، وأندرو ب.، تهم حيازة وإحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مششخنة "بندقيتي خرطوش" دون ترخيص، وذلك في يوم 21 يناير 2024 بدائرة مركز العياط.

أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة هي بندقيتان خرطوش ماركة "SALVADOR"، صناعة تركية، عيار 12، سليمة وصالحة للاستخدام. كما كشف تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة عبارة عن 12 قطعة من الحشيش بوزن صافي 3812 جرامًا، والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأوضحت التحقيقات العثور على صور لقطع الحشيش المضبوطة بحوزة المتهمين على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول.

أحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي قضت بالسجن المؤبد للمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لحيازتهم الأسلحة النارية، بالإضافة إلى الغرامة.