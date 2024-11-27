الأمن يكشف لغز حادث دهس بالقاهرة ويضبط السائق الهارب

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق تسبب في حادث تصادم أدى إلى وفاة مواطن بدار السلام.

وكانت إحدى المستشفيات قد أبلغت عن استقبال جثة شخص توفي إثر إصابته في حادث سير. وأفاد شقيق الضحية بأن السيارة المجهولة صدمت شقيقه أثناء عبوره الطريق ولاذت بالفرار.

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة المتورطة وضبط قائدها، الذي تبين أنه عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ولا يحمل رخصة قيادة.

بمواجهته، اعترف السائق بارتكابه الحادث على النحو المذكور.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وباشرت النيابة التحقيق.