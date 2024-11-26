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غلق 139 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

12:07 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

محال مخالفة

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 139 من المحال لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 139 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

محال مخالفة ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية
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