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القبض على عاطل ألقى قطة من أعلى عقار بالبساتين

06:40 م الأحد 24 نوفمبر 2024

المتهم

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إلقاء شخص لقطة من أحد العقارات بالبساتين وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإلقاء "هرة" من طابق مرتفع بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط عاطل - مقيم بالعقار –يظهر عليه علامات الاضطراب النفسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطة البساتين عاطل اضطراب نفسي فيديو
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