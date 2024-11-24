تحرير 148 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من تحرير 148 مخالفة ضد المحال التجارية، التي لم تلتزم بقرار غلق المحلات في المواعيد المحددة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحال المخالفة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تتضمن اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها تطبيق مواعيد الغلق على المحال التجارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء.