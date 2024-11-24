لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تحرير 148 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق

11:57 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من تحرير 148 مخالفة ضد المحال التجارية، التي لم تلتزم بقرار غلق المحلات في المواعيد المحددة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحال المخالفة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تتضمن اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها تطبيق مواعيد الغلق على المحال التجارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وزارة الداخلية المحال التجارية الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب الأمطار.. تصادم سيارتين ودراجة نارية في المقطم | صور

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية