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حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن قنا بمشاركة رجال الشرطة

02:15 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

التبرع بالدم

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كتب- علاء عمران:

نظمت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأعرب المسؤولون عن الحملة عن شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين، مشيرين إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تسهم بشكل كبير في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة للمجتمع في كافة المجالات، كما تعكس الدور المجتمعي لأجهزة الوزارة في تفعيل المبادرات الإنسانية لخدمة الوطن.

التبرع بالدم مديرية أمن قنا الخدمات الطبية
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