ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسمدة المغشوشة في القليوبية

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط مصنع غير مرخص يعمل في إنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمجهولة المصدر.



وأكدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أن مالك المصنع وعاملاً آخر، لديه معلومات جنائية، كانا يديران المصنع الكائن في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية. كان المصنع يُنتج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام خامات مجهولة المصدر، والتي يتم طرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في المصنع، حيث تم العثور داخل المنشأة على 3.5 طن من المواد الخام المخصصة للأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة، بالإضافة إلى 20,875 لتر من المنتج النهائي ومواد خام أخرى. كما تم ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.



تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، خصوصًا جرائم الغش التجاري التي تهدد صحة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.