الفتوى والتشريع تعفي بدل وجبة عاملي ستاد القاهرة من الضريبة

كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى أكدت فيها سريان الإعفاء المقرر بموجب قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة ستاد القاهرة بديلًا عن الوجبات الغذائية.

وأوضحت الجمعية في فتواها أن قانون الضريبة على الدخل يفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين داخل مصر، على دخولهم المحققة من مصادر متعددة، ومنها المرتبات وما في حكمها. وتشمل هذه المستحقات الأجور والمكافآت التي يحصل عليها الممول نتيجة عمله لدى الغير، سواء بعقد أو بدونه، وبصفة دورية أو غير دورية.

وأشارت الجمعية إلى أن القانون استثنى بعض المزايا العينية الجماعية من هذه الضريبة، ومن ضمنها الوجبات الغذائية المقدمة للعاملين.

وأضافت الجمعية أن هيئة ستاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلًا نقديًا كبديل عن الوجبات الغذائية التي كانت تُمنح كميزة عينية. وبما أن المادة (13/5/أ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على إعفاء الوجبات الغذائية من الضريبة، فإن الإعفاء ذاته ينطبق على المقابل النقدي الذي يُصرف بدلًا منها.