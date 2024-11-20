مديرية أمن القاهرة تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج من كبار السن

كتب - علاء عمران:

كشفت مديرية أمن القاهرة عن أسماء 39 مواطنًا من كبار السن، فازوا بقرعة الحج لعام 2024-2025، وذلك خلال احتفالية حضرها عدد من القيادات الأمنية والمواطنين.

وأعلنت المديرية أن إجمالي الحصة المخصصة لمحافظة القاهرة في موسم الحج المقبل يبلغ 3894 مقعدًا، تم تخصيص 39 منها لفئة كبار السن، ضمن الجهود المبذولة لتوفير الفرص العادلة لجميع الفئات العمرية.

تم تنظيم القرعة بشفافية كاملة وبإشراف الجهات المعنية، وسط حضور شعبي يعكس الثقة في الإجراءات المتبعة.