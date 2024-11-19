الداخلية تغلق 167 محلًا لمخالفة قرار غلق المحال لترشيد الكهرباء

كتب -علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بإغلاق 167 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء. جاء ذلك ضمن جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لضمان التزام المحال التجارية بتوقيتات الإغلاق المحددة، في إطار تنفيذ إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة الأمنية عن تحرير 167 مخالفة ضد المحال التي لم تلتزم بالقرار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وعرض القضايا على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.