إصابة 9 عمال في حادث بالطريق الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الأوسطي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل كارتة الضبعة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها مما أسفر عن إصابة 9 عمال.

المصابون التسعة نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.