إعلان

إصابة 9 عمال في حادث بالطريق الأوسطي

10:49 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الأوسطي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل كارتة الضبعة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها مما أسفر عن إصابة 9 عمال.

المصابون التسعة نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الأوسطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نهاية مأساوية لتباع في البدرشين

إعلان

إعلان

عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة