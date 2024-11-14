مكتب المكافحة يطارد تجار المخدرات في 3 محافظات

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 6 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 18.5 مليون جنيه.

تحريات مكافحة المخدرات

أكدت معلومات وتحريات مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن الجيزة والإسكندرية والشرقية، قيام عدة عناصر إجرامية بنشاط الإتجار بالمواد المخدرة.

25 كيلو في الجيزة

أسفرت الحملة عن ضبط عنصر إجرامي له سوابق جنائية أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم العثور بحوزته على 25 كيلو جرام من مخدر الشابو.

عصابة الكيف بالإسكندرية

وأثمرت الحملة عن ضبط عصابة من 4 عناصر بدائرة قسم العامرية في الإسكندرية بحوزتهم 60 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

تاجر الصالحية

ألقت قوات الأمن القبض على عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة في الشرقية بحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

قيمة المخدرات

بلغت القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة نحو 18.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.