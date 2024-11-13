لو هتقدم على شقق الإسكان.. كيفية استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق إلكترونيًا

كتب- أحمد أبوالنجا:

في الأيام الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عبر الإنترنت حول كيفية استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق إلكترونيًا. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يتطلب التقديم بعض الأوراق والمستندات الأساسية، من بينها وثيقة الزواج أو الطلاق.

تقدم وزارة الداخلية عدد من الخدمات الإلكترونية في قطاع الأحوال المدنية لديها، تمكن المواطنين من استخراج أوراق رسمية إلكترونيًا من المنزل.

خطوات استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق إلكترونيًا:

بين تلك الأوراق التي يمكن استخراجها إلكترونيًا؛ وثيقة الزواج المميكنة وخطوات الحصول عليها "من البيت" تأتي على النحو التالي:

1 - الدخول على موقع https://moi.gov.eg.

2- إنشاء حساب جديد من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة "تسجيل دخول".

3- إدخال البيانات الشخصية الصحيحة.

4 - إدخال الرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

5 - اختيار خدمة وثيقة الزواج أو الطلاق وملئ البيانات المطلوبة.

6 - انتظار المدة المُحددة من قبل الموقع لحين وصول الوثيقة إلى المنزل.