نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 770 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ22 شخصًا، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

ونص القرار على رد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، والبالغ عددهم 22 شخصًا، أولهم محمد جلال محمد وآخرهم آية عبد العزيز محمود.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

وتضمنت المادة الأولى من القرار رد الجنسية المصرية للأشخاص الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.

وحمل القرار توقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، المفوض بالتوقيع، بتاريخ 6 مايو 2026.

أسماء الحاصلين على رد الجنسية المصرية

محمد جلال محمد، إيهاب محمد عبد الحي، شهاب يحيى محمد، محمد سمير محمد، أحمد السيد محمد، عمرو أحمد عبد الفتاح، محمد محمد إسماعيل، محمود أنور خليل، أسامة إسماعيل أحمد، محمد أحمد محمد، محمد محمد عبد الله، ريمون شفيق كامل، أحمد محسن صلاح، أحمد محمد سامي أحمد، سعيد محمد زينهم، الطفل معتصم بالله أحمد محمد، مارية أحمد محمد، إسراء أحمد أبو بكر، أسماء محمد محمود، ميسون قصي محب الدين، مها نبيل حلمي، آية عبد العزيز محمود.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، الذي ينظم إجراءات اكتساب الجنسية أو استردادها أو ردها في الحالات التي يحددها القانون، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

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