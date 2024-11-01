قبل زفافها بيومين.. الشرطة تنقذ عروس البدرشين من صدمة العمر

كتب - محمد شعبان:

قبل 48 ساعة من زفافها، استيقظت عروس على خبر صادم كادت تفقد عقلها معه. بعثرة بمحتويات دولابها اكتشفت معها سرقة شبكتها الذهبية لتصرخ مستغيثة بوالدتها "إلحقيني يا أمي الفرح باظ".

تجمع الجيران على صوت صراخ عروس البدرشين، تساؤلات عدة عن المشتبه في ارتكابه لحادث السرقة لاسيما أن حركة الدخول والخروج من المنزل تقلل فرصة وقوع مثل تلك الوقائع.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بسرعة فحص المنزل ومراجعة منافذ الدخول والخروج لاسيما السطح -باعتباره أسهل طريقة للتسلل للداخل-.

مشاهدة شاهد عيان ولقطة رصدتها كاميرا مراقبة حملت الخبر اليقين. كشفت المستور عن جريمة شيطانية ارتكبها شخص ليس بغريب عن أسرة العروس.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن عاملا بورشة ملاصقة لمنزل العروس وراء ارتكاب الواقعة، استغل معرفته بشراء ضحيته للشبكة وانتظر حتى المساء وتسلل من الورشة إلى المنزل واستولى عليها.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وأرشد عن المسروقات، وتحرر محضر بالاوقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.