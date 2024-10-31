انقلاب مقطورة محملة بالأسمدة بمنشأة القناطر
04:14 م الخميس 31 أكتوبر 2024
كتب - محمد شعبان:
شهد الطريق الإقليمي انقلاب مقطورة حملة بأطنان من الأسمدة بمنشأة القناطر دون إصابات.
تلقى مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية بني سلامة.
انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة مقطورة محملة بالأسمدة بنزلة الطريق الإقليمي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
إدارة المرور ورئيس مجلس المدينة دفعا بالمعدات اللازم لرفع المقطورة وإعادة فتح الطريق.
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