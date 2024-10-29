بـ"نص الثمن".. الداخلية تكشف مفاجأة في محل دواجن بولاق

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص بالقاهرة يعلن عن بيع الدواجن المذبوحة "يشتبه في عدم صلاحيتها"، بأحد المحال بأسعار لا تتناسب والأسعار المتداولة بالأسواق.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يعلن عن بيع الدواجن المذبوحة "يشتبه في عدم صلاحيتها" بأحد المحال بأسعار لا تتناسب والأسعار المتداولة بالأسواق.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المدير المسئول عن المحل المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة"، لقيامه بعرض طيور مذبوحة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطر على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 125 كيلو جرام دواجن كاملة، بط جميعها مذبوحة بدون مستندات تدل على مصدرها، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وبدون بيانات تفيد تاريخي الذبح والصلاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.