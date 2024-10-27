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لترشيد الكهرباء.. تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

01:28 م الأحد 27 أكتوبر 2024

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 142 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية الكهرباء استهلاك الكهرباء
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