ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تجارة العملة بالجيزة

كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة.

ويتهم المذكور بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث قام بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. استخدم طرقاً عدة مثل شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك.

وتُقدّر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعني بالأمر.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية.