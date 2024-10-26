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تحرير 178 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات لترشيد استهلاك الكهرباء

12:30 م السبت 26 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- عاطف مراد:

أغلقت وزارة الداخلية 155 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 178 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية ترشيد استهلاك الكهرباء مجلس الوزراء
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