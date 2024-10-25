حريق داخل مصنع حلوى بكرداسة

حريق في مصنع - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بمصنع لإنتاج الحلوى بكرداسة شمال قطاع أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة بتصاعد أدخنة من مصنع بناهيا البلد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل مصنع حلوى بجوار الكوبري الجديد ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر الحريق لتقليل الخسائر.