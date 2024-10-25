إعلان

حريق داخل مصنع حلوى بكرداسة

06:28 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

حريق في مصنع - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بمصنع لإنتاج الحلوى بكرداسة شمال قطاع أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة بتصاعد أدخنة من مصنع بناهيا البلد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل مصنع حلوى بجوار الكوبري الجديد ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر الحريق لتقليل الخسائر.

حريق مصنع حريق مصنع حريق مصنع حلوى كرداسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة