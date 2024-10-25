ضبط مسجل خطر بـ5 قطع سلاح وذخيرة في الهرم



كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الهرم القبض على عنصر إجرامي لاتجاره في الأسلحة النارية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم أن عاطلا له معلومات جنائية يزاول نشاطًا إجراميًا ويتاجر في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة قسم شرطة الهرم مسرحًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش، بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.